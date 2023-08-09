الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

الأرز عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

التربية تباشر تدريبات الفاقد التعليمي بالمدارس اعتباراً من الأحد المقبل

الملك يستقبل وزير الخارجية الرواندي

افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات في جامعة الزيتونة

محاضرة في بترا حول آفة المخدرات وسبل مكافحتها

السعوديّة .. القبض على أردني وسوري بحوزتهما 1.3 مليون حبة مخدرة

إغلاق حدائق الحسين يوم الخميس

البندورة بـ15 قرشاً في السوق المركزي

قرار بشأن دوام طلبة المدارس الحكومية بداية العام الدراسي القادم

اتفاقية تعاون بين جامعة مؤتة وبلدية الكرك

الأربعاء، 09-08-2023 02:19 م

الموافقة على عقد المؤتمر الإسلامي في مكة

64d36bb7423604307515c410


الوكيل الإخباري - وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على عقد المؤتمر الإسلامي في مكة يومي 13 و14 أغسطس الجاري، بعنوان "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها".

ويشارك في المؤتمر 150 عالما ومفتيا يمثلون 85 دولة، منهم المفتون ورؤساء الجمعيات والمشيخات الإسلامية والمفكرون وأكاديميون من عدد من الجامعات العالمية، حيث يبحثون خلاله موضوعات الوسطية والغلو والانحلال والتطرف والإرهاب والتسامح والتعايش بين الشعوب في 7 جلسات عمل على مدار يومين.

اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم، لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.


ويتضمن المؤتمر 7 محاور رئيسة، الأول: جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والثاني: التواصل والتكامل بينها الواقع والمأمول، والمحور الثالث: جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والرابع: الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، والخامس: الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً، والسادس: جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب، والمحور السابع والأخير: جهودها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20

دولة عربية تعلن انقطاعا تاما للكهرباء في كافة المدن

64d38a854236043f9f3250b9

الصين تسهل إجراءات التأشيرة للروس

64d34fab4c59b701ec02e8fb (1)

سيناتور أمريكي: فريق من المدرسة الإعدادية لا يمكنه الانتصار على فريق الكلية الجامعية

image

السعوديّة .. القبض على أردني وسوري بحوزتهما 1.3 مليون حبة مخدرة

64d37f2c4236043b5b0edd6f

انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا

64d360784c59b71a8439ee1e

احتدام حرائق الغابات شرقي روسيا

أخبار متعلقة
1690829199406

غوتيريش يدين التفجير الانتحاري في باكستان

64bee4b7423604041b54afcf

الجزائر.. فتح تحقيق في حرائق الغابات بولايتي بجاية وجيجل

1689789465380

السوداني: حريصون على تطوير العلاقة العسكرية مع التحالف الدولي لكبح الإرهاب

_123148709_b77ceec6-2550-4d1b-ab10-613de569049b

روسيا: هجوم بالطائرات المسيرة على جسر جزيرة القرم

image (52)

كوريا الشمالية تكشف تفاصيل إطلاق الصاروخ الباليستي هواسونغ-18

64af9e4f4c59b760483767b5

تراجع تجارة الصين مع الولايات المتحدة