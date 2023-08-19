الشعب المغربي يحيي الذكرى 70 لملحمة ثورة الملك والشعب

الوكيل الاخباري - يحيي الشعب المغربي يوم غد الأحد، الذكـرى الـ 70 لملحمة ثورة الملك والشعب المجيدة، التي جسدت أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية.

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وقالت السفارة المغربية بعمان في بيان صحفي اليوم، إن هذه الملحمة المباركة، اندلعت يوم 20 آب 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي، إلا أن هذه الفعلة النكراء كانت بداية النهاية للوجود الاستعماري.



وأضافت، لقد كانت الثورة محطة تاريخية بارزة وحاسمة في مسيرة النضال الوطني الذي خاضه المغاربة عبر عقود وأجيال، لصد التحرشات والاعتداءات الاستعمارية، فقدموا نماذج رائعة وفريدة في تاريخ تحرير الشعوب من براثن الاستعمار، وأعطوا المثال على قوة الترابط بين مكونات الشعب المغربي، بين القمة والقاعدة واسترخاصهم لكل غال ونفيس دفاعا عن مقدساتهم الدينية وثوابتهم الوطنية وهويتهم المغربية.