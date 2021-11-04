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الخميس، 04-11-2021 12:32 م

الصحة العالمية تدعو العالم للإستعداد للوباء التالي

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الوكيل الإخباري-قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن المؤسسة، تدعو الدول إلى دعم مبادرة توقيع اتفاقية دولية حول الأمن الصحي.

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وذكر في كلمته اليوم، أمام منتدى باكو العالمي الثامن "العالم بعد كوفيد-19"، أنه سيتم بحث ومناقشة هذا الموضوع في جمعية الصحة العالمية في نوفمبر.

 

وشدد على أن العالم، بحاجة إلى استيعاب وهضم دروس الوباء الحالي، والبدء في الاستعداد للوباء التالي.

 

وأضاف: "في هذا الصدد، نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لوضع معاهدة أو اتفاقية دولية ملزمة قانونيا لكي تشكل الأساس لضمان الأمن الصحي العالمي. ونتطلع إلى مساهمة جميع الدول في صياغة مثل هذه الوثيقة، التي ستتم مناقشتها خلال جلسة خاصة في جمعية الصحة العالمية في نهاية هذا الشهر". 


وأعلن تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الرعاية الصحية العالمية تتطلب استثمارات مالية كبيرة.


وقال: "نحن بحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في المناطق، بما في ذلك الاستثمار في مجال تقديم المساعدة الصحية الأولية. ونحتاج أيضا إلى تحسين نظم ووسائل الوقاية من تفشي الأوبئة والجوائح المحتملة، واكتشافها والتصدي لها بسرعة".


ووفقا له، لا يمكن القيام بكل ذلك، إلا من خلال التعاون الدولي متعدد الأطراف.

 

روسيا اليوم

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