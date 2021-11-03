الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الوهادنة يكشف أسباب زيادة اصابات كورونا في المملكة

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حجازي والرواجفة

بحث التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة في سوق العمل

العثور على جثة شاب داخل منزله في عمان

بلدية اربد : لم نغلق جسوراً للمشاة

امين عام سلطة المياه :يستعرض تحديات المياه في قمة غلاسكو للمناخ

وفاة عشريني غرقا في سد الملك طلال

التنمية تعمم .. لا عمل للحضانات المنزلية دون ترخيص

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

الأربعاء، 03-11-2021 03:57 م

دولتان عربيتان على رأس قائمة الدول المعرضة لخطر الغرق بسبب ارتفاع مستوى البحر

618279a542360423364acd9b


الوكيل الإخباري-يتعرض أكثر من 200 مليون شخص في العالم لمخاطر كبيرة بسبب عيشهم بالقرب من مدن يبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر أقل من مترين ما يجعلها عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر والغرق.

اضافة اعلان

 

وأظهرت دراسة أنه بحلول عام 2100، يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 410 ملايين شخص، وسيكون معظمهم في المناطق التي يقع 62٪ منها في نطاق العروض الاستوائية.


وطالت الدراسة دول مختارة، بلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة عام 2010، ممن يعيشون على الأراضي الواقعة تحت خطوط المد العالي.


وتحتل الصين المرتبة الأولى من ناحية الأكثر تعرضا للخطر، تليها الهند، بنغلاديش، فيتنام، إندونيسيا، اليابان، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، بورما، نيجيريا، ماليزيا، بريطانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، باكستان، العراق وإيطاليا.


وفي وقت سابق، حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو، من اختفاء 3 مدن، وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.

وقال جونسون: "4 درجات حرارة ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلها ستضيع تحت أمواج البحر".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9537286581595778400

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا

6182879642360472095a3676

مقتل 5 أشخاص جراء تحطم طائرة في الشرق الأقصى الروسي -صور

image (2)

مصر.. إطلاق أول جواز سفر من نوعه في البلاد -صورة

image (1)

مصر تدين تعرض جنودها لإطلاق نار في إفريقيا الوسطى

thumbs_b_c_cba28bbc17978b88ae03d13d8a644d41

الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـقصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب

6181a47d4c59b715033399e2

مظاهرات في المغرب بسبب جواز التلقيح لكورونا

أخبار متعلقة
11

بريطانيا تحذر فرنسا: تراجعوا خلال 48 ساعة!

سيسي

السيسي يتوجه إلى بريطانيا للمشاركة في قمة المناخ

1014520452_0_178_1477_978_1000x541_80_0_0_0d456927ace0098f4655f6a211f515a9

جونسون يكشف عن الحالة الصحية لملكة بريطانيا

617cd6ca4236040ce84a667a

بريطانيا تحذر من انهيار الحضارة العالمية بسرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية

617a2e384c59b746cd7cc2ff

بريطانيا تعيد لتركيا قطعة أثرية عمرها 4250 عاما

thumbs_b_c_fe58936aa0f44a00c17648e0b4412b5d

مطار هيثرو البريطاني لا يتوقع تعافي قطاع السفر تماما قبل 2026