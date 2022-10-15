السبت 15-10-2022
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق اربد - الزرقاء الاثنين

ورشة تدريبية لإعادة تدوير الخشب في مركز شابات العاصمة

مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الهباش: الوصاية الهاشمية على المقدسات حافظت على عروبة مدينة القدس

تشارلز الثالث.. متى سينتقل الملك إلى قصر باكنغهام؟

وزير الشباب يشارك بتخريج الجيل الأول من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية

خبير يدعو الأردنيين إلى التروي قبل شراء الذهب ويحذر

الأشغال: لم نرفض تنفيذ أي طريق مدرج ضمن اولويات مجلس المحافظة ومتوفر له المخصصات

إعمار اربد تستدرج عروضا لبناء معرض دائم للمنتجات الريفية

11 باحثا من البلقاء التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة على مستوى العالم

السبت، 15-10-2022 04:56 م

الصومال.. مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب

634aa0034c59b7163a531eaa


الوكيل الإخباري- قتل 30 عنصرا من عناصر حركة الشباب المتشددة، بعملية للجيش الصومالي في محافظة شبيلي الوسطى بجنوب شرق البلاد، في إطار تصعيد القوات الحكومية لعملياتها ضد الحركة المتطرفة.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، اليوم السبت، إن "القوات الحكومية الصومالية ألقت القبض على إرهابيين من حركة الشباب من منطقة هاوادلي الاستراتيجية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا، بينهم 3 قياديين" .

وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب في الفترة الأخيرة.

والشهر الماضي، قتل 15 مجندا بالجيش الصومالي وأصيب العشرات، إثر هجوم انتحاري تبنته حركة "الشباب" المتشددة على مركز تدريب عسكري بجنوب العاصمة مقديشو.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 