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الأربعاء، 10-05-2023 03:03 م

الصين تحتج على الدعوة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية حول تايوان

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن الصين تحتج بشدة على الدعوة الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية للسماح لتايوان بحضور الاجتماع السنوي لهيئتها الإدارية.

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وقال وانغ وين بين في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحتج بشدة على التصريح الأمريكي بهذا الشأن".

وأشار إلى أنه "توجد هناك في العالم الصين الواحدة"، مشددا على أن تايوان تعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وذكر أن مشاركة تايوان في المنظمات الدولية بما في ذلك في نشاط منظمة الصحة العالمية يجب أن تتم "وفق مبدأ الصين الواحدة".

ودعا وانغ وين بين الولايات المتحدة لمراعاة مبدأ "الصين الواحدة" وأحكام البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة ومراعاة القانون الدولي وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الزعماء الأمريكيون بعدم دعم استقلال تايوان و"وقف استخدام جمعية الصحة العالمية لتصعيد المسائل المتعلقة بتايوان".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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