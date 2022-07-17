الصين: مصرع 6 أشخاص وفقدان 12 إثر فيضانات

الوكيل الإخباري- لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين.

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وقال التلفزيون الصيني المركزي إنه "حتى الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد، لقي ستة أشخاص حتفهم نتيجة الفيضانات وفقد 12 آخرون".



وهطلت أمطار غزيرة في شمال سيتشوان يومي الجمعة والسبت، ما أدى إلى حدوث فيضانات طالت 22.3 ألف شخص في 13 قرية، وفي بعض المناطق تعرضت خطوط الكهرباء لأضرار جسيمة وتعطلت المواصلات على الطرق، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.



على صعيد متصل، جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة درجات الحرارة العالية، حيث اجتاحت موجات شديدة الحرارة أجزاء كثيرة في أنحاء البلاد.



ويتوقع أن تسجل درجة الحرارة في أجزاء من شينجيانغ، وشنشي، وشانشي، وخبي، وبكين، وهوبي وغيرها من المناطق خلال ساعات نهار اليوم أكثر من 35 درجة مئوية، وقد تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق في شنشي وتشجيانغ.



وأوصى المركز بضرورة تجنب القيام بأنشطة خارجية خلال فترات الحرارة العالية، ونصح العمال الذين يتعرضون لدرجة الحرارة العالية باتخاذ إجراءات وقائية.



ويوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

بترا