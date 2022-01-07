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الجمعة، 07-01-2022 02:15 م

الصين تحظر الأنشطة التعليمية غير المُنظّمة خارج المدارس

صين


الوكيل الإخباري - أكدت الصين على حظر الأنشطة التعليمية غير المُنظّمة خارج المدارس، والتي تتضمن مواد المناهج الدراسية، مُحذّرة من الإفراط في الواجبات المنزلية خلال العطلة الشتوية القادمة.

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ووجّهت وزارة التربية والتعليم الصينية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تقديم خدمات تدريس مواد المناهج الدراسية خارج المدارس للطلاب في مرحلة التعليم الإلزامي، ومرحلة ما قبل المدرسة.


وقالت الوزارة، إن على السلطات الصينية مكافحة الدروس الخصوصية في المناهج الدراسية تحت ستار دورات تدريبية في التفكير، أو الخدمات المنزلية، أو المعسكرات الشتوية.


وأضافت، أنه يجب وضع قائمة سوداء لمؤسسات التدريب المخالفة للوائح ذات الصلة، والكشف عن المخالفين أمام العامة، مؤكدة ضرورة إبقاء قنوات تلقي بلاغات من المشرعين المحليين والمستشارين السياسيين ووسائل الإعلام والعامة مفتوحة.
وأطلقت الصين في تموز عام 2021، مجموعة من لوائح "الخفض المزدوج" بهدف تخفيف عبء الواجبات المنزلية المفرطة والدروس الخصوصية خارج المدارس للطلاب الصغار.

 

بترا


 




 

 


 

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