الصين تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة رحلات الفضاء المأهولة في الصين عن عزمها إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر.



وجاء في بيان صادر عن الهيئة: "تخطط الصين لإرسال رائد فضاء إلى القمر ليهبط على سطحه قبل عام 2030".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مهمة استكشاف القمر المستقبلية الصينية تتضمن إرسال رائد فضاء ليهبط على سطح القمر، وبنفس الوقت سيتولى رائدان آخران مهمة تشغيل مركبة استكشافية ستقوم بدراسة سطح القمر.



وسيكون بإمكان رائد الفضاء الصيني استعمال المركبة الاستكشافية المذكورة للتنقل على سطح القمر أيضا، وستقوم المركبة بتحديد موقعها باستمرار وإرسال البيانات إلى المحطات الأرضية.

اضافة اعلان

روسيا اليوم