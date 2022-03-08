الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا

الوكيل الإخباري-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليق على تقارير عن مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، إن الصين دعت الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.

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وقال الدبلوماسي: "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج".



وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.





سبوتنيك

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