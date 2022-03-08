الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

العواد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات في رمضان

النواب يقر مادة تتعلق بحالات حل الأحزاب السياسية

بالفيديو.. شاهد عملية إجلاء الطلبة الأردنيين من سومي

التعليم العالي يعلن إجراءات استكمال الإستفادة من المنح والقروض - تفاصيل

أردنيون من سومي لـ " الوكيل الإخباري" : الاغلب خرج من المدينة

الشؤون السياسية تنظر بطلبات ترخيص 19 حزبا جديدا

قرار جديد من الضمان يخص دور الحضانة والمنشآت السياحية

150 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

الثلاثاء، 08-03-2022 11:22 ص

الصين تدعو الولايات المتحدة لتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في الداخل والخارج بما في ذلك أوكرانيا

2021_3_1_11_14_54_520


الوكيل الإخباري-أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليق على تقارير عن مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، إن الصين دعت الولايات المتحدة إلى توضيح أنشطتها العسكرية البيولوجية في الداخل والخارج.

اضافة اعلان


وقال الدبلوماسي: "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح الأنشطة العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج".


وأنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار على أعمال المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وشاركت مختبرات المديرية المركزية للصحة والأوبئة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار ألبوم ليست



 




 

 


 

إقرأ ايضا
nawar_33a04156-62a9-408c-991c-4146471b454d

لبنان.. عمّال هيئة الاتصالات يطلقون إضرابا مفتوحا عن العمل

852_853606

قلق بعد ظهور عبارة " غير فعال " عند الحجز للعمرة والسعودية توضح

645x344--4-1646723790689

مجلس الأمن يدين مقتل جنديين مصريين وإصابة 4 في بعثة مالي

تنزيل

الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا

1043000811_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_581ca001077fe530e7859e6f91d643f5

مصر… انفجار صومعة قمح يتسبب في مصرع وإصابة 11 شخصا

روسيا-وأوكرانيا-الحرب-العالمية-الثالثة

3 خيارات امام روسيا لحسم الصراع

أخبار متعلقة
5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

thumbs_b_c_ebd221aa0f6a441c73ff3f2059abab22

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستؤيد أي قرار أوكراني بخصوص العضوية في الناتو

اس

أستراليا تجلي آخر الموظفين من سفارتها في أوكرانيا

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

6200c36542360479e565f8be

الولايات المتحدة تقيم جسرا جويا مع أوكرانيا لنقل شحنات أسلحة