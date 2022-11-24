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الخميس، 24-11-2022 09:07 ص

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى بذل أقصى الجهود لحماية المنشآت النووية

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الوكيل الاخباري- قال نائب الممثل الصيني لدى الأمم المتحدة، غين شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن الصين تدعو موسكو وكييف إلى بذل كافة الجهود لحماية المنشآت النووية.

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وأضاف شوانغ:"خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لأعنف قصف منذ شهور، مما تسبب في أضرار جسيمة للمحطة. مسألة تأمين حماية المنشآت النووية تعد مشكلة بغاية الأهمية... تدعو الصين جميع الأطراف للتصرف بعقلانية وبذل كل جهد لضمان أمن المنشآت النووية ومنع الحوادث النووية".

وتابع قائلا:"بكين تحث الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم المواجهة وتمنع المواجهة من الخروج عن نطاق السيطرة. على وجه الخصوص، يجب الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وبذل كل جهد لحماية المدنيين والبنية التحتية. ويجب على المجتمع الدولي مساعدة أوكرانيا على وجه السرعة في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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