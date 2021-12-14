الصين تزرع 78.1 مليار شجرة خلال 40 عاما

الوكيل الإخباري - قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إن متطوعين صينيين زرعوا 1ر78 مليار شجرة على مدار 40 عاما، وذلك منذ إطلاق البلاد حملة لزراعة الأشجار بشكل طوعي.

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وأظهرت الأرقام الواردة من اللجنة الوطنية للتشجير أن الحملة الوطنية الطوعية لزراعة الأشجار، والتي تبنتها الصين في كانون الأول 1981، جعلت التشجير مسؤولية على عاتق جميع المواطنين الصينيين المؤهلين، وهو ما جعل الصين أكثر اخضرارا.



وشهدت الصين تضاعف معدل الغطاء الأخضر من 12 بالمئة في أوائل الثمانينات من القرن الـ 20 إلى 23.04 بالمئة، فيما نما المخزون الغابي من 9.03 مليار متر مكعب إلى 17.56 مليار متر مكعب، وازداد معدل الغطاء الأخضر بالمدن إلى 41.11 بالمئة.

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