الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

اجتماع نيابي لبحث تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال الأسبوع المقبل

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

الشمالي: المنتجات الأردنية تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية

الملكة رانيا: معايدتنا تجتمع في نسيج ليحيك ثوباً أردنياً من الوحدة والتعايش والمحبة

الوكيل يكشف: الائتلافات الخمس المسؤولة عن الناقل الوطني أجنبية

الثلاثاء، 14-12-2021 10:40 ص

الصين تزرع 78.1 مليار شجرة خلال 40 عاما

الصين٢


الوكيل الإخباري - قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إن متطوعين صينيين زرعوا 1ر78 مليار شجرة على مدار 40 عاما، وذلك منذ إطلاق البلاد حملة لزراعة الأشجار بشكل طوعي.

اضافة اعلان


وأظهرت الأرقام الواردة من اللجنة الوطنية للتشجير أن الحملة الوطنية الطوعية لزراعة الأشجار، والتي تبنتها الصين في كانون الأول 1981، جعلت التشجير مسؤولية على عاتق جميع المواطنين الصينيين المؤهلين، وهو ما جعل الصين أكثر اخضرارا.


وشهدت الصين تضاعف معدل الغطاء الأخضر من 12 بالمئة في أوائل الثمانينات من القرن الـ 20 إلى 23.04 بالمئة، فيما نما المخزون الغابي من 9.03 مليار متر مكعب إلى 17.56 مليار متر مكعب، وازداد معدل الغطاء الأخضر بالمدن إلى 41.11 بالمئة.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
R (1)

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في سيبيريا

61b8605c4236040fd92c3f4e

47 % من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ

FGfIoYbXoAUQLQW

مؤتمر دولي يدعو للتعاون الجاد لمواجهة الفساد العابر للحدود

social

بيان حول وجود غاز سام في هواء مصر - صور

يبلبب

السعودية تطلق مبادرة تسمح بلمس الحجر الأسود افتراضيا -صور

R

مجلس التعاون ينشر أبرز حقوق المواطن الخليجي بمناسبة القمة الـ42

أخبار متعلقة
643982_0

الصين تُهدد اميركا صراحةً: سنهاجم قواتكم

619cf9174c59b77cea4b8d03

طالبان تشكل وحدة لمنع قطع الأشجار

20210912093632afpp-afp_9mn2wd.h-730x438

وزارة دفاع الإمارات: الطائرات الحربية الفرنسية ليست بديلا عن الأمريكية

download

الصين: نجاح اختبار اتصال تتابع بين مسبارين صيني وأوروبي لاستكشاف المريخ

61a7334e4c59b72eb474e47a

الصين ترفض أي تدخل خارجي في إثيوبيا وتدعم أبي أحمد

618dd9cd4c59b7572a569969

الصين تعود للإغلاقات في شمالي البلاد بعد عودة إصابات كورونا