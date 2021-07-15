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الخميس، 15-07-2021 08:27 ص

الصين.. تسجيل إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

اصابة


الوكيل الإخباري - سجل إقليم سيتشوان في الصين، الخميس، إصابة بشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور.

وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ، قد نقل إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وحسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام صينية ، فإن الخبراء يعتقدون بأن العدوى "حالة عرضية"، وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".

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ويأتي الإعلان عن الإصابة البشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور، بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إعطاء أكثر من مليار و400 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي، وخضوع أكثر من 40 في المئة من سكان الصين للتطعيم.

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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