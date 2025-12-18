ترامب: الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة

الوكيل الإخباري- تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغييرات إيجابية تمت خلال الأشهر الـ11 الماضية لم يسبق حدوثها من قبل، مشيرا إلى أن الكلمة المفضلة لديه هي الرسوم الجمركية.

