الخميس 2025-12-18 09:10 ص

ترامب: الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الخميس، 18-12-2025 07:46 ص

الوكيل الإخباري-   تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغييرات إيجابية تمت خلال الأشهر الـ11 الماضية لم يسبق حدوثها من قبل، مشيرا إلى أن الكلمة المفضلة لديه هي الرسوم الجمركية.

أعلن الرئيس ترامب في خطابه إلى الأمة أن كلمته المفضلة هي "الرسوم الجمركية"، لافتا إلى أن معظم إنجازات إدارته الجمهورية ترتبط بالتعريفات، مشيرا إلى أن إدارته حققت خلال أحد عشر شهرا أكثر مما حققته أي إدارة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف: "خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، أحدثنا في واشنطن تغييرات إيجابية أكثر من أي إدارة أخرى في التاريخ الأمريكي. لم يسبق حدوث شيء كهذا من قبل".

وعلى صعيد متصل، أشار ترامب إلى أن حدود البلاد أصبحت آمنة، وأن التضخم قد توقف، وارتفعت الأجور، وانخفضت الأسعار.

وأضاف: "بلادنا قوية، وأمريكا تحظى بالاحترام، وقد عادت بلادنا أقوى من أي وقت مضى، وقبل عام كانت الولايات المتحدة ميتة والآن أصبحت أروع دولة في العالم".

 
 


الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

