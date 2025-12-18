ترامب: الرسوم الجمركية هي كلمتي المفضلة

وأضاف: "خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، أحدثنا في واشنطن تغييرات إيجابية أكثر من أي إدارة أخرى في التاريخ الأمريكي. لم يسبق حدوث شيء كهذا من قبل".
وعلى صعيد متصل، أشار ترامب إلى أن حدود البلاد أصبحت آمنة، وأن التضخم قد توقف، وارتفعت الأجور، وانخفضت الأسعار.
وأضاف: "بلادنا قوية، وأمريكا تحظى بالاحترام، وقد عادت بلادنا أقوى من أي وقت مضى، وقبل عام كانت الولايات المتحدة ميتة والآن أصبحت أروع دولة في العالم".
