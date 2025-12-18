قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن يوري سليوسار حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا عن وقوع ضحايا وإصابات جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات على المقاطعة.

