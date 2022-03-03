الصين تصوت ضد قرار "مسيس" بشأن الأمن النووي في أوكرانيا

الوكيل الإخباري-قال مندوب الصين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، وانغ كون، إن "الصين صوّتت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد قرار كندا وبولندا بشأن الأمن النووي في أوكرانيا، فهو يتجاوز تفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويحتوي على العديد من العناصر المسيّسة".

اضافة اعلان



وقالت البعثة الصينية عبر حسابها على "تويتر": "في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، صوتت الصين ضد قرار كندا وبولندا بشأن تداعيات الوضع في أوكرانيا على الأمن والضمانات".



وأضافت: "من الواضح أن القرار أعلاه يتجاوز ولاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يقدم العديد من العناصر المسيسة على حساب استقلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة دولية احترافية".



"من غير المقبول أن تدفع هذه الدول بإصرار، متجاهلةً المقترحات البناءة لإجراء تعديل على القرار".



وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارًا بشأن الأمن النووي في أوكرانيا".



وكتب أوليانوف عبر قناته على "تليغرام": "وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن الأمن النووي في أوكرانيا بأغلبية الأصوات، وستأتي تعليقاتنا فيما بعد".

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



