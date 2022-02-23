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الأربعاء، 23-02-2022 10:07 ص

الصين : لن نفرض عقوبات على روسيا ونرفض أي قيود أحادية الجانب

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الوكيل الإخباري-أعلنت الصين أنها لا تعتزم القيام بخطوات لفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مشددة على رفضها لأي قيود أحادية الجانب.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال لصحفي عما إذا كانت بكين ستفرض عقوبات على موسكو على خلفية المستجدات في دونباس: "من الواضح أنك لا تفهم بالكامل سياسة الحكومة الصينية. تعارض الصين دائما أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية".

 

وشددت المتحدثة على أن الحكومة الصينية لم تعتبر العقوبات أسلوبا فعالا لتسوية النزاعات.


ويأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرضهما عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية قرار موسكو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عام 2014.


وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني.

 

روسيا اليوم

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