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الثلاثاء، 01-03-2022 09:01 ص

الصين تحذر من نشوب حرب باردة جديدة

الصين علم


الوكيل الإخباري - دعت الصين إلى إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا، محذرة من نشوب حرب باردة جديدة.

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وقال السفير الصيني لدى المنظمة الدولية، تشانغ جون، خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الاثنين، نقلتها وسائل الإعلام الصينية اليوم "ينبغي أن تعمل أوكرانيا كجسر للاتصال بين الشرق والغرب، وليس كجبهة أمامية للتنافس بين القوى الكبرى".


وطالب المبعوث الصيني بخلق جو لإجراء محادثات مباشرة وعدم السماح بتفاقم التوترات، قائلا "الحرب الباردة انتهت منذ فترة طويلة، ويجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة التي تقوم على مواجهة التكتلات".


وعلى صعيد متصل، صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، هي "الطريق النهائي" لتسوية الأزمة الراهنة.
وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "الأهم الآن هو العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية، والسعي لخفض التصعيد"، مؤكدا تأييد الصين "للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهي تعد الطريقة النهائية لحل هذه القضية".


وأضاف أن على المجتمع الدولي تهيئة ظروف مواتية للحوار والتسوية السياسية، وتجنب احتدام التوترات، مؤكدا أن أي خطوات لهذا المجلس يجب أن تلعب دورا بناء وألا تؤدي إلى المزيد من التصعيد.

 

بترا



 




 

 


 

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