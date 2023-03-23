الصين تطلق أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الصينية للعلوم وتكنولوجيا الفضاء عن نجاح عملية إطلاق أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء.

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وتشير المؤسسة إلى أن صاروخ النقل Kuaizhou-1A أطلق من مطار جيوتشيوان الفضائي وعلى متنه الأقمار الصناعية الأربعة التي هي من مجموعة Tianmu-1 للأرصاد الجوية.



وسوف تجمع الأقمار الصناعية الأربعة هي Tianmu-1-03 و Tianmu-1-04 و Tianmu-1-05 و Tianmu-1-06 معلومات عن جزيئات الغلاف الجوي المختلفة وتتابع التغيرات في محيطات العالم والغلاف الجوي والأيونوسفير.



ويذكر أن أول قمرين صناعيين من هذه المجموعة Tianmu-1-01 و Tianmu-1-02 أطلقا إلى الفضاء في شهر يناير الماضي .

روسيا اليوم