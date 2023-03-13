الصين تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

الوكيل الإخباري- نجحت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء اليوم الاثنين بإطلاق قمر جديد إلى الفضاء لاستشعار الأرض عن بعد.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "جرت اليوم الاثنين بنجاح عملية إطلاق القمر الصيني الجديد Horus-2 الذي سيستخدم لاستشعار الأرض عن بعد، عملية الإطلاق تمت من مطار فضائي بمركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال الصين، تمام الساعة 12:02بتوقيت بكين (07:02 بتوقيت موسكو)، وباستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-2c ، لتكون هذه المرة هي المرة 466 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائي".

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وكانت الصين أطلقت في 24 فبراير الماضي قمر Horus-1 الذي تم تطويره بالتعاون في ما بين الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء ووكالة الفضاء المصرية، والذي يمكن استخدامه في رصد الكوارث الطبيعية ورصد مصادر المياه على الأرض وفي المجالات الزراعية.



وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.

روسيا اليوم