مقتل طيار بتحطم طائرة حربية روسية في مقاطعة بيلغورود

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل طيار بتحطم طائرة من طراز "سو-25" كانت في طريق العودة إلى قاعدتها في مقاطعة بيلغورود المحاذية للحدود الأوكرانية بعد تنفيذ مهمة قتالية اليوم الخميس.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تحطمت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أثناء عودتها إلى قاعدتها الجوية في منطقة بيلغورود، وذلك بعد إنهاء مهمة قتالية".وذكر البيان أن الطيار لقي مصرعه نتيجة الحادث الذي وقع في منطقة خالية من السكان، دون أن يتسبب في دمار على الأرض.وأشار البيان إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، وقعت الكارثة بسبب عطل فني.