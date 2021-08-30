الصين تعترض على ترحيل الولايات المتحدة طلبة من بلادها

الوكيل الإخباري - أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن معارضتها الشديدة لترحيل ثلاثة طلاب صينيين من الولايات المتحدة، وقدمت احتجاجا رسميا لواشطن في هذا الشأن.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في بيان صحفي، إن بلاده غير راضية تماما عن هذا الإجراء الأميركي، وأنها احتجت رسميا عليه. وأضاف أن الصين ستواصل دعم طلابها الذين يدرسون في الخارج لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وفقا للقانون.



ووفقا لتقارير إعلامية، تمت إعادة ثلاثة طلاب صينيين يحملون تأشيرات قانونية إلى الصين في 15 آب ، بعد استجوابهم من قبل المسؤولين الأميركيين لدى وصولهم إلى مطار هيوستن.

بترا