الصين: استخدام حقن خالية من الإبر للأطفال

الوكيل الاخباري- وافقت إدارة الغذاء والدواء الصينية رسميا ولأول مرة، على تسويق حقن خالية من الإبر للأطفال، محققة طفرة من الصفر في هذا المجال.

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ووفقا لمدير قسم الغدد الصماء في مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين، جي لينونغ، فقد تم تأكيد حقنة "تشينو فاري" الخالية من الابر من خلال دراسة حجم العينة العالمية.



ووفق مصادر طبية فان الحقن الخالية من الإبر، أكثر أمانا وتحظى بقبول المريض ورضا أعلى بكثير من طريقة الحقن التقليدية.



واوضحت المصادر الطبية، ان الحقن بدون إبرة تعتمد على مبدأ التدفق النفاث لرش الدواء السائل من خلال الثغرة الميكرو، الأدق من الشعرة في لحظة، ليخترق الجلد مباشرة.

المصدر: بترا