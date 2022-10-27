الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

عاجل

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الخميس، 27-10-2022 10:39 ص

الصين تعلق استيراد اللحوم من شركة أمريكية

لحوم


الوكيل الإخباري - قررت السلطات الصينية تعليق استيراد منتجات اللحوم من شركة أمريكية، بعد اكتشاف مادة الراكتوبامين فيها، وهي مادة تستخدم كمضافات علفية لزيادة الكتلة العضلية.

اضافة اعلان


وأعلنت الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، اليوم الخميس، تعليق المشتريات من شركة CS Beef Packers الأمريكية بعد اكتشاف تلك المادة.
ويدخل قرار تعليق استيراد منتجات الشركة الأمريكية ابتداء من اليوم الخميس (27 أكتوبر 2022).


وفي أغسطس الماضي، أوقفت السلطات الصينية بشكل مؤقت استيراد منتجات اللحوم من شركة King Meat Service الأمريكية بسبب نفس مادة الراكتوبامين.
ويحظر استخدام الراكتوبامين في إنتاج الغذاء في الصين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0000

هجوم بسكين على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا

7

الرئيس السابق لهيئة الأركان الإسرائيلية يحذر من حرب أهلية

635a361b4c59b731b2690451

مسيرة أوكرانية تهاجم محطة بالاكلافا في سيفاستوبول

6333f0c14236045752640160

إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل جلسة التصويت على الحكومة الجديدة

جج

مصرع 4 أشخاص إثر انفجار في معمل لشحن الأوكسجين في إيران

2022521143341151P6

الوسيط الأمريكي يسلم الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية

أخبار متعلقة
63540a3f4236040b1b0b9de2

بروكسل حذّرت برلين من الاستثمار الصيني في ميناء هامبورغ

10202222135516612111688

الهند.. مصرع 5 جنود جراء تحطم مروحيتهم

زلزال

الصين: زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مقاطعة سيشوان

3da7e4e4-2022-07-21t152929z_349583108_rc2o1v9g8tbe_rtrmadp_3_ukraine-crisis-zelenskiy-health

الرئيس الأوكراني: دول عربية ستتأثر نتيجة تأخير صادرات الحبوب الأوكرانية

635178094c59b70f572a586c

الصين تستجيب لرغبة ولي العهد السعودي

634ba3174c59b7487f4de50a

الرئيس الصيني يتعهد ببناء جيش بمستوى عالمي رائد بحلول 2027