الصين تعلق استيراد اللحوم من شركة أمريكية

الوكيل الإخباري - قررت السلطات الصينية تعليق استيراد منتجات اللحوم من شركة أمريكية، بعد اكتشاف مادة الراكتوبامين فيها، وهي مادة تستخدم كمضافات علفية لزيادة الكتلة العضلية.

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وأعلنت الإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية، اليوم الخميس، تعليق المشتريات من شركة CS Beef Packers الأمريكية بعد اكتشاف تلك المادة.

ويدخل قرار تعليق استيراد منتجات الشركة الأمريكية ابتداء من اليوم الخميس (27 أكتوبر 2022).



وفي أغسطس الماضي، أوقفت السلطات الصينية بشكل مؤقت استيراد منتجات اللحوم من شركة King Meat Service الأمريكية بسبب نفس مادة الراكتوبامين.

ويحظر استخدام الراكتوبامين في إنتاج الغذاء في الصين.

روسيا اليوم