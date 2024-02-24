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السبت، 24-02-2024 12:27 م

الصين تعلن عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة برامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية، في بيان لها اليوم السبت، عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية، تحت اسم مينغتشو (قارب الأحلام).

وجاء في البيان على موقع المؤسسة على الإنترنت، أنه سيتم تقديم السلسلة الجديدة من المركبات الفضائية، في نسختين – مركبات فضائية للمهام المدارية وأجهزة فضائية للبرنامج القمري الصيني.

ووفقا للبيان، سيتم إطلاق على  مركبة الهبوط الخاصة بالمهمات القمرية اسم "لان يو" (احتضان القمر)، في إشارة إلى قصيدة كتبها أول زعيم للصين الشعبية، ماو تسي تونغ (1893-1976).

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ولم يتم الكشف بعد عن أية خصائص تفصيلية فنية للمركبات الفضائية الصينية من الجيل الجديد.


ويشار إلى أن الصين تعمل بنشاط كبير في مجال تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، بالإضافة إلى التقنيات المصممة لاستكشاف القمر.


وتقوم الصين كذلك، بتنفيذ مشروع لدراسة الكويكبات والمريخ. وتعمل محطة فضائية صينية في المدار الكوني، وهي جاهزة للتعاون الدولي.

 

وفي عام 2023، نفذت الصين 67 عملية إطلاق فضائية.

 

RT

 




 

 


 

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