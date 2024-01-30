الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس الوزراء : هذه عبارة لا تقبلها الحكومة بأيِّ شكل من الأشكال

الأرصاد : ثلوج محتملة على هذه المناطق اليوم - أسماء

ولي العهد يهنئ الأمير هاشم

لابيد يتعهد بمنح الحكومة "شبكة أمان" لعقد صفقة تبادل

الحرب على غزة تدمر مكونات التنوع البيولوجي

الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي

إيران: لا نريد حربا مع واشنطن لكن سنواجه أي مغامرة أميركية

حوالات الأردنيين في الخارج تُسجل نموًا خلال عام 2023 بنسبة 1.4%

حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية

مدير الأمن العام: التوسّع بمشروع كاميرات المراقبة الإلكترونية على الطرقات

الثلاثاء، 30-01-2024 03:05 م

صربيا تعلن تسلمها سلاحا روسياً

65b8e3f94c59b7055f280de6


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش تسلم الجيش الصربي منظومة الحرب الإلكترونية "ريبيلينت" من روسيا مع استمرار إمدادات نظام الدفاع الجوي "FK-3" من دولة الصين.

اضافة اعلان


وتعتزم صربيا عرض هذه المنظومات أمام المواطنين الصرب في منتصف شهر فبراير القادم في مدينة نيش.

كما حضر الرئيس فوتشيتش اليوم الثلاثاء تقرير قيادة القوات المسلحة حول القدرات التشغيلية والوظيفية للجيش الصربي لعام 2023 في ضواحي العاصمة بلغراد.


وجرى هذا اللقاء وراء أبواب موصدة وبعد ذلك قام بجولة تفقدية على معرض الأسلحة والمعدات التي بحوزة الجيش الصربي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65b8eb4c4c59b709ff0ab1c2

روسيا تطور منظومة اتصالات ليزرية للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية

ايران-وامريكا

إيران: لا نريد حربا مع واشنطن لكن سنواجه أي مغامرة أميركية

3398808_1697382252

حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية إسرائيلية

65b8e80442360470ed6a032c

تركيا: تعديل معاهدة مونترو غير مطروح للنقاش

65b8e65a423604669b1ca648

شويغو يأمل في تنفيذ خطة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في الوقت المحدد

doc-34423up-1700318584

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قصف مواقع بجنوب لبنان أطلقت منها قذائف

أخبار متعلقة
65a77cab4c59b7097035ab2a

استخباراتي أمريكي سابق: سيزداد تفوق الجيش الروسي على القوات الأوكرانية

65a4c3944c59b748d72e455a

صحيفة Bild: الجيش الألماني يستعد "لصد بوتين"

659fbf8342360458446b2b49

مجلة أمريكية تنصح زيلينسكي: الوقت ليس حليفك

475219

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

WhatsApp Image 2023-12-31 at 4.39.14 PM

هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان