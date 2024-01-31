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الأربعاء، 31-01-2024 08:57 ص

خفر السواحل الصيني يطرد العديد من الفلبينيين من المياه المتنازع عليها

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الوكيل الإخباري - طردت زوارق لخفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي، بعض الفلبينيين من المياه المتنازع عليها قرب هوانغيان شول (سكاربورو) في بحر الصين الجنوبي.

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أعلن ذلك غان يو المتحدث باسم هيئة خفر السواحل الصيني، وقال: "في 28 يناير، تسلل أربعة فلبينيين بشكل غير قانوني إلى منطقة الشعاب المرجانية في جزيرة هوانغيان الصينية. وأصدر لهم خفر السواحل الصيني تحذيرا وطالبهم على أساس قانوني بالمغادرة".

وأشار المتحدث إلى أن عناصر خفر السواحل الصيني، تعاملوا مع الحادث "باحترافية ووفقا للقواعد".


وأضاف: "تصدت الصين دائما بحزم للانتهاكات التي ترتكبها الفلبين. وسيواصل خفر السواحل حماية حقوق جمهورية الصين الشعبية وضمان الامتثال للقانون في المياه الخاضعة للولاية القضائية للصين".

 

RT

 




 

 


 

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