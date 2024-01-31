الأربعاء 31-01-2024
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الأربعاء، 31-01-2024 10:32 ص

"سي إن إن": الرئيس الصيني وعد بايدن بعدم التدخل في انتخابات 2024

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الوكيل الإخباري - كشفت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما التقيا في نوفمبر الماضي بأن بكين لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت مصادر للشبكة الأمريكية إن هذا التأكيد كان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد كرره لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن احتمال تدخل الصين أو التأثير على الانتخابات الأمريكية طرح مرارا وتكرارا في اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

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ورفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على أن نقاش التدخل في الانتخابات كان ضمن اجتماعات بايدن وشي أو سوليفان ووانغ يي.

 

RT

 




 

 


 

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