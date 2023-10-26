الصين: حكومة تايوان تدفع نحو "حرب خطيرة"

الوكيل الاخباري- اعتبرت "الدفاع الصينية" اليوم الخميس أن الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني يدفع الجزيرة نحو "حرب خطيرة"، عقب تقارير أفادت بأن تايبيه تعتزم شراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية.



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وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان من أن الحزب الديمقراطي التقدمي "يدفع بنسق متسارع تايوان إلى وضعية حرب وعنف خطيرة"، وذلك ردا على تقارير نشرت هذا الشهر تفيد بأن تايبيه تخطط لشراء آلاف الطائرات المسيّرة العسكرية خلال السنوات الأربع المقبلة.



وشدد وو تشيان على أن القوات المسلحة الصينية "ستعزز تدريباتها العسكرية واستعداداتها للحرب".



كما ندد بالحضور الأمريكي في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بها الصين، في حين أنه أشار إلى أن "قنوات الاتصال مفتوحة دائما" بين بكين وواشنطن.