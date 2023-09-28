الكشف عن أول غواصة تايوانية الصنع

الوكيل الإخباري - كشفت تايوان، اليوم (الخميس)، عن أول غواصة تايوانية الصنع، في خطوة تندرج في إطار مساعي الجزيرة -المتمتّعة بحكم ذاتي- لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الصين التي تهدّد باستعادتها بالقوة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وتعد الصين، تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وهي لا تنفكّ تؤكّد أنّها ستستعيدها حتى وإن اضطر الأمر لأن تستخدم القوة العسكرية.



وكثّفت بكين في العام الماضي ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان، كما زادت عدد الطائرات الحربية التي تنفّذ طلعات حول الجزيرة وتخترق أجواءها أيضاً.



بالمقابل، زادت تايوان من إنفاقها الدفاعي وخصّصت مبلغاً قياسياً قدره 19 مليار دولار لميزانيتها العسكرية لعام 2024 لشراء أسلحة ولا سيّما من حليفتها الرئيسية الولايات المتّحدة.



ومنذ وصولها إلى السلطة في 2016، أطلقت رئيسة تايوان تساي إنغ وين المنبثقة من حزب مناهض لبكين برنامجاً لبناء غواصات على أراضي الجزيرة وحدّدت لهذا البرنامج هدفاً بإنتاج أسطول من 8 سفن.



وبدأ بناء السفينة الأولى من ضمن هذا الأسطول في 2020 من قبل «سي إس بي سي»، وهي شركة تايوانية متخصصة ببناء سفن الشحن والسفن العسكرية.



وتبلغ كلفة هذه الغواصة 1.5 مليار دولار، ويتراوح وزنها الإجمالي بين 2500 و3000 طن، وسيتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأميركية «لوكهيد مارتن».

الشرق الأوسط