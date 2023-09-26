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الثلاثاء، 26-09-2023 09:51 م

هولندا تعلن موعد تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أن أمستردام تعول على إمداد قوات كييف بمقاتلات "إف- 16" بحلول العام 2024.

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وأوضحت أولونغرين، في حديث لشبكة MSNBC، ردا على سؤال متى سترسل هولندا أولى طائرات F-16 إلى كييف بالقول: "ستبدأ عمليات التسليم الفعلية لطائرات "إف – 16" في وقت ما من العام المقبل".

ووفقا لها، فإن تسليم الطائرات سيعتمد على المدة التي يستغرقها تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

وأضافت: "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق تدريبهم، نتوقع أن يستغرق الأمر من 6 - 8 أشهر، وهي فترة سريعة جدا مقارنة بالمدة التي يستغرقها تدريب طيارينا المعتاد، نعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب في رومانيا، ونتوقع أن يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن".

 




 

 


 

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