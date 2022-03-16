الصين: سندافع بقوة عن حقوقنا بحال فرض عقوبات أميركية

الوكيل الإخباري-حثت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة لها.

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وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري، من أن بلاده في حال فرض عقوبات أميركية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.



وردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أميركية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال "إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأميركية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين"، مشددا على أن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.

بترا

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