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الخميس، 15-06-2023 04:30 م

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: بوتين زعيم جاد وأحترمه

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الوكيل الإخباري - صرحت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل بأنها تعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيما جادا وتحترمه لذلك.

وقال كنايسل على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس، متحدثة عن بوتين: "أعتقد أن لديه كل الكفاءات اللازمة ليكون قائدا جادا للغاية. المرء بحاجة إلى صفات معينة ليحكم مثل هذا البلد الكبير لمدة 23 عاما. أنا أحترمه لذلك".

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وتابعت: "كلما صعدت إلى الأعلى، كلما قل الأكسجين المتبقي في الهواء. وللتنفس على هذا الارتفاع وللتعامل مع المؤامرات والحسد والعداوة، يجب أن يكون لدى المرء معرفة جيدة جدا بالطبيعة البشرية واحتياجات الإنسان. إنه بالتأكيد يتمتع بهذه الصفات. ومن وجهة النظر الجسدية، فإن القدرة على التركيز والحفاظ على حالة جيدة أمر مهم للغاية، وكذلك القدرة على تحفيز الناس، لا سيما في الظروف الحالية".


واعتبرت كنايسل، أن بوتين هو الشخص الذي يبقي كل هذه الآليات قيد العمل، "وهذا أمر حيوي في أوقات كهذه".


وردا على سؤال عما إذا كانت تدعم بوتين كزعيم لروسيا، قالت كنيسل: "اختيار قائد لهم هو شأن الروس أنفسهم. وأنا لست روسية".

وأشارت كنايسل إلى أن الدول الأوروبية قد انغمست في "النشوة" العسكرية، بعد أن كان الأوروبيون على مدى العقود الأخيرة ملتزمين بالسلامية، ودعموا الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، وأيدوا أيضا نزع السلاح والدبلوماسية.


وقالت: "يبدو - على الأقل هذه محاولتي للتفسير - أنه لا أحد يتذكر الحرب والدمار والمعاناة، ومن ثم هذه النشوة العسكرية".


وشددت الوزيرة السابقة على أن دول أوروبا تتصرف بشكل غير معقول عندما تزود أوكرانيا بالمعدات العسكرية بدلا من تنظيم مفاوضات السلام. ووصفت الصين وتركيا والبرازيل بأنها "الدول الوحيدة المستعدة لبناء الاتصالات" بشأن الأزمة الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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