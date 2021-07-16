الجمعة 16-07-2021
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الجمعة، 16-07-2021 01:00 م

الصين: 1100 رجل يكافحون لإنقاذ 14 عاملا محاصرين بنفق غمرته المياه

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الوكيل الاخباري - ذكر مكتب إدارة الطوارئ في مدينة جوخاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، أنه تم إرسال 1100 رجل إنقاذ الى موقع بناء نفق في مدينة شيجينغشان بعد أن غمرته المياه وحوصر فيه 14 عاملا.

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وبحسب بيان صادر عن مكتب إدارة الطوارئ، فإن موقع بناء نفق شيجينغشان، يعد جزءاً من طريق شينيه السريع بالمدينة.


وعلى صعيد متصل فقد خمسة أشخاص بعد أن غمرت المياه منجماً للفحم في مدينة بويلين مقاطعة قوانشي، وتعمل حاليا فرق الإنقاذ في موقع الحادث.


--(بترا)

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