الطاقة الذرية: إعادة التيار الكهربائي مجددا لمحطة تشيرنوبل النووية

الوكيل الإخباري-قالت محطة أوكرانيا 24 التلفزيونية، الثلاثاء، إن إمداد الكهرباء عاد مجددا لمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية الأوكرانية، مضيفة أن السلطات أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

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ومن جهتها، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التيار الكهربائي أعيد مجددا إلى محطة تشيرنيوبل، التي كانت مسرحا لأسوأ كارثة نووية في العالم عام 1986.



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة: "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التيار الكهربائي الخارجي أعيد اليوم مرة أخرى إلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية بعد أن تضرر الخط مرة أخرى من قبل قوات الاحتلال".





وقالت محطة أوكرانيا 24 التلفزيونية، الثلاثاء، إن إمداد الكهرباء عاد مجددا لمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية الأوكرانية، مضيفة أن السلطات أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.



وأضافت: "استأنف الموظفون عملية إعادة ربط المحطة بشبكة الكهرباء".

وكانت شركة "أوكرينيرغو" للطاقة قد أفادت سابقا بأن خط الكهرباء الذي يغذي محطة تشرنوبيل تضرر من قبل القوات الروسية بعد العملية التي بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير واستيلاء القوات على المحطة النووية.



وانقطعت الطاقة عن المحطة النووية مطلع الأسبوع الماضي لكنها أعيدت الأحد.





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