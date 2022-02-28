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الإثنين، 28-02-2022 03:26 م

بوريل يعتبر إمكانية جعل بيلاروسيا قوة نووية بصواريخ روسيا أمرا خطيرا للغاية

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الوكيل الإخباري-أعرب مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن قلقه من التعديل الدستوري في بيلاروسيا ومحو المادة 18 عن الحالة غير النووية للبلاد.

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واعتبر بوريل "إمكانية جعل بيلاروس قوة نووية عند نشر أسلحة نووية روسية هناك أمرا خطيرا للغاية".

وأعلنت لجنة الانتخابات في مينسك، أن نحو 65 في المئة من الناخبين أيدوا إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما عارض التعديل 10 في المائة منهم.

ويفترض مشروع التعديلات على الدستور في بيلاروسيا، أن "يُنتخب الرئيس لمدة خمس سنوات ويسمح بالترشح لولايتين رئاسيتين، وإمكانية عزل الرئيس من منصبه من قبل مجلس الشعب لعموم بيلاروس (البرلمان) في حالة حدوث انتهاك منهجي أو جسيم للدستور أو ارتكاب خيانة عظمى أو جريمة خطيرة أخرى".


كما يسمح التعديل للقوات الروسية والأسلحة النووية بالتمركز بشكل دائم في بيلاروسيا في المستقبل.


وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين: "هذا الاستفتاء مهم يجب أن نتخذ هذا القرار شيئا فشيئا وبطريقة هادئة بعد اعتماد الدستور لن يكون هناك عمل أقل وسنعيد بناء النظام الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا".


وقال لوكاشينكو إن بلاده طلبت من روسيا نشر السلاح النووي على أراضيها إذا ما تم نشره في بولندا أو ليتوانيا المجاورتين.

 

سبوتنيك

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