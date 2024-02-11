سكوت ريتر ينتقد كلينتون: كارلسون حقق ما عجز عنه بلينكن وبايدن

الوكيل الإخباري - قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إنه لا يحق للوزيرة السابقة هيلاري كلينتون انتقاد الصحفي تاكر كارلسون، لأنه تبين للجميع تقدمه عليها بشكل كبير كدبلوماسي.

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في وقت سابق، وصفت كلينتون التي شغلت سابقا منصب وزيرة الخارجية الأمريكية، الصحفي تاكر كارلسون بأنه "الأحمق المفيد" لروسيا، بسبب المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.



وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "إنها السخرية بحد ذاتها، عندما يقوم أحمق بوصف شخص آخر بالأحمق المفيد. والفرق الوحيد هو أنه لا يوجد شيء مفيد في شخص هيلاري".



ووفقا للاستخباراتي السابق، قام الصحفي كارلسون بتأدية عمل عجز عن القيام به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بل وحتى كلينتون نفسها من القيام به أثناء وجودها في المناصب الحكومية الرسمية.



ويرى الخبير، أن الصحفي كارلسون وبخلاف وزراء الخارجية، أظهر الفن الحقيقي للدبلوماسية بالاستماع لموقف فلاديمير بوتين.



وقال ريتر: "الاستماع لأي شخص لا يعني بتاتا أننا نتفق معه. بل يعني أننا نعرف ولدينا فهم أنه يمكننا إصدار أحكام مستنيرة. لقد قام تاكر كارلسون بعمل أفضل مما فعلته هيلاري كلينتون على الإطلاق".



ومساء الجمعة الماضي، نشر كارلسون مقابلة مع الرئيس بوتين على موقعه الإلكتروني، ثم نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ويوتيوب. منذ نشره، حصل الفيديو على أكثر من 170 مليون مشاهدة على X وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على YouTube. وظهرت المقابلة أيضًا على موقع الكرملين على الإنترنت.



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