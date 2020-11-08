العاصفة إيتا في طريقها إلى كوبا

الوكيل الاخباري- بدأ مئات الآلاف من الكوبيين إخلاء منازلهم يوم السبت مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيتا من الساحل الجنوبي للبلاد مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مصرع العشرات في أمريكا الوسطى.

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وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في كوبا وصول العاصفة إلى اليابسة في وسط كوبا خلال الليل، محذرا من رياح تتراوح سرعتها بين 90 و110 كيلومترات في الساعة وعاصفة وفيضانات ساحلية عارمة.



وقالت السلطات الكوبية إن المزارعين ينقلون مواشيهم إلى مواقع آمنة ويحصدون أكبر قدر ممكن من المحاصيل قبل هبوب العاصفة.





وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع هبوب رياح مدارية تماثل قوة العاصفة يوم الأحد على فلوريدا كيز ومناطق من جنوب ولاية فلوريدا.



وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي أيضا إلى حدوث فيضانات مفاجئة هناك.





واجتاحت العاصفة إيتا التي تعد واحدة من أعنف العواصف التي شهدتها أمريكا الوسطى منذ سنوات، نيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء مثيرة رياحا بلغت سرعتها 241 كيلومترا في الساعة قبل أن تضعف إلى منخفض استوائي مع تحركها إلى الداخل وإلى هندوراس وبليز المجاورتين.

المصدر: سبوتنيك



