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الخميس، 30-03-2023 10:44 م

العدل الدولية تصدر قرارها بشأن الأصول الإيرانية المجمدة بالبنوك الأميركية

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم حكمها في القضية المتعلقة ببعض الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة الأميركية في القضية التي أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة.

وأيدت المحكمة، في حكمها، الذي هو نهائي، غير قابل للاستئناف وملزم للأطراف، بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة، الاعتراض على الاختصاص الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بـ مطالبات جمهورية إيران الإسلامية بموجب المواد الثالثة والرابعة والخامسة من معاهدة الصداقة لعام 1955 (العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية)، بقدر ارتباطها بالمعاملة الممنوحة للبنك وبالتالي ، ترى المحكمة أنه ليس لديها اختصاص للنظر في هذه المطالبات.

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