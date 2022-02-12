العراق.. القبض على متهم بتنفيذ عمليات اغتيال في ميسان

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات العراقية، السبت، القبض على متهم "مسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال" في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

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ووفق بيان خلية الإعلام الأمني (التابعة للدفاع)، "تم إلقاء القبض على المجرم حسن طراد غليم، المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والخطف والإرهاب في ميسان".



وأوضح أن "المتهم مطلوب للقضاء العراقي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب (تنص على المعاقبة بالإعدام لكل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في عمل إرهابي)"، حسب البيان ذاته.



وشهدت ميسان في الآونة الأخيرة العديد من عمليات الاغتيال، حيث قتل، الأربعاء، أحد عناصر "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري، على يد مسلحين، كما اغتال مجهولون، قبل أسبوع، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات، غداة اغتيال الضابط بشرطة المحافظة حسام العلياوي.

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