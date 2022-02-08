الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

انخفاض أسعار النفط عالميا

أكثر من 350 الف شاحنة محملة بالبضائع دخلت الأردن في 2021

بدء تأثير المنخفض الجوي مساء الأربعاء

ماليزيا تفتح حدودها بالكامل بحلول آذار المقبل

اليونيسف تقدم للأردن 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

رفع عدد أسرّة العناية الحثيثة والعزل في مستشفى الملك المؤسس

مطالبة نيابية بزيادة 100 دينار للمتقاعدين العسكريين

الثلاثاء، 08-02-2022 12:00 م

العراق .. العمالة الأجنبية تشكل خطراً أمنياً واقتصادياً في البلاد

upload_1644310222_2017998277


الوكيل الإخباري-حذر مراقبون عراقيون من أن وجود العمالة الأجنبية داخل العراق يشكل خطراً حقيقياً على المستويين الأمني والاقتصادي، ما يستدعي إلى تشديد الإجراءات الخاصة بهم، وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاستخبارية.

اضافة اعلان


وقال مدير إعلام وزارة العمل العراقية نجم العقابي: إن"من الأسباب الرئيسة لتسرب العمالة الأجنبية هي الفيزا الممنوحة، لأنه ليست فيزا عمل وأغلبهم لا يصدرون إجازة عمل من وزارة العمل"، مشيراً إلى أن "الأغلب يمنحون فيزا زيارة أو اضطرارية وهذه لا تؤهل للعمل".


وأضاف أن "أعداداً كبيرة تدخل عبر بعض المناسبات الكبيرة ويتسربون للبقاء في العراق ويذهبون باتجاه العمل في السوق الأسود"، موضحاً أن "وزارة الداخلية العراقية تقوم بحملات واسعة لغرض مسك هؤلاء وتسفيرهم".


وتابع أن "هذه الحملات ليست بالمستوى المطلوب لأنها تحتاج الى تخصيصات مالية وأماكن لإيقاف هؤلاء، بالإضافة إلى تذاكر سفر لتسفيرهم"، مبيناً أن "كثيرا من الجنسيات وخصوصا العمالة البنغالية والعمالة الباكستانية بدأت تنافس العمالة المحلية العراقية بشكل كبير بنسب مرتفعة جدا في أبسط الأعمال التي يقوم بها العامل العراقي، إذ تجد هذه الجنسيات منافسة في السوق وفي أماكن العمل وفي كل مكان آخر".


من جانبه، الخبير القانوني في العراق علي التميمي أكد أن "قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم عملية دخول الأجانب وشروط منح الفيزا وشروط الاقامة، ومدتها والكفيل، إضافة إلى أنه فصل انواع سمات الدخول منها زيارة او اضطرارية من شهر الى 6 اشهر وموافقة الجهات ذات العلاقة، فضلا عن هناك سمات خاصة للدبلوماسيين". 


وتابع أن "العاملين في المحلات والصالونات والمعامل لا يمكن لهم أن يعملوا إلا بشروط قد تكون احيانا غير متوفرة ما يعني أنهم متجاوزون على سمة الدخول"، موضحا أن "صاحب العمل يكون مسؤولا أيضا أمام القانون وفقا للمواد 43، 41، 40، حال مخالفته لشروط التشغيل".

 

وبين: نحتاج إلى تشديد في الإجراءات مثل أي دولة في العالم تشدد في دخول الأجانب بعد أخذ الموافقات الاستخبارية، فضلا عن الوضع الصحي لهؤلاء وسط جائحة يمر بها العالم أجمع".


ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إنه "في السنوات الأخيرة الاقتصاد العراقي بدأ يعاني من مرض جديد هو العمالة الأجنبية العمالة ليس فقط في القطاعات الخدمية وقطاعات التنظيف او قطاعات الاعمال المنزلية وإنما في قطاعات استراتيجية".


وأضاف أن "قانون العمل العراقي يفرض 50% كأقل نسبة عمالة أجنبية عن أي مشروع، وهناك في العراق ما يقارب 350 ألف عامل برواتب مجزية تصل إلى آلاف الدولارات على حساب آلاف الشباب المهندسين والعاطلين عن العمل في المحافظات النفطية".


وأشار إلى أن "هناك ما يقارب 650 ألف عامل من دول شرق آسيا، بنغلادش وباكستان وغيرها يعملون في العراق بعدة أعمال"، موضحا أنه "ليس هناك اعتراض على العمالة الأجنبية الطبيعية التي تقوم بأعمال لا يستطيع المجتمع العراقي القيام بها بسهولة".


وأكد أن "الاعتراض يكمن بالتنافس بدأ بالعمالة الأجنبية مع العمالة العراقية بأعمال ممكن أن يقوم بها العامل العراقي بكل يسر"، وأوضح أن "هناك فوضى كبيرة جلبت عمالة أجنبية وبرواتب تصل الى 400 دولار شهريا".


من الناحية رأى الخبير الأمني عدنان الكناني، أن "العمالة الأجنبية لا يقتصر ضررها فقط على العمالة المحلية العراقية بل حتى على الملف الأمني، ربما تكون منها أجندات مخابراتية، فضلا عن البعض من يحمل أفكارا متطرفة، وهم ما يسمون بالخلايا النائمة".


وأضاف أن "الوضع الأمني في العراق حاليا لا يسمح باستقطاب العمالة الأجنبية لما فيه من تأثير في الدور الأمني، وخاصة أنهم أصبحوا في كل مفاصل الحياة العراقية"، مشيرا الى أن "بعضاً من هؤلاء احتضنتهم مافيات مما يشكل هؤلاء خطراً على الملفين الاقتصادي والأمني".

وكالة الأنباء العراقية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
photo_2021-02-07_07-07-25

الهند.. فقدان 7 جنود إثر انهيار جليدي

resize

برنامج الغذاء العالمي يحذر من مخاطر الجفاف على قاطني القرن الإفريقي

7777

العراق.. مقتل 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

thumbs_b_c_f02164b6bbf12299c76c3efbe342f093

أمريكا تعبر عن القلق إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

sécheresse_indemnisation_agriculteurs

المغرب .. موسم جفاف يضرب البلاد بسبب انقطاع الامطار

السقوط-في-البئر

ليبيا.. وفاة طفل بحادثة مشابهة للطفل المغربي 'ريان' -صورة

أخبار متعلقة
7777

العراق.. مقتل 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في صحراء محافظة الأنبار

thumbs_m_c_46d2c762480d11c48377a40d63fed786

العراق.. الكاظمي يأمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان بسبب توتر الأوضاع فيها

61fa25e24236043ff76689b5

بغداد تصدر بيان إدانة للقصف التركي الذي طال أراضي عراقية

Doc-P-410037-637790460754645428

مفوضية الانتخابات في العراق تعلن إعادة توزيع البطاقات المسحوبة في التصويت الخاص

61f40aec4236047dcd6fb90d

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق

1025901056_0_170_3039_1879_600x0_80_0_0_05c36823258b5325b9aed2cc6eb74dbd

العراق.. إنطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة 'داعش' في ديالى