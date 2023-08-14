العراق: درجة الحرارة 50 فما فوق

الوكيل الإخباري - يشهد العراق موجة شديدة الحرارة، الإثنين، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 50 مئوية بالعاصمة بغداد، ما ضاعف من صعوبات الحياة اليومية.



وقال المتحدّث باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري، إن درجات الحرارة بلغت في العاصمة بغداد 50 درجة مئوية الأحد، ومثلها اليوم الإثنين، متحدثاً عن موجة حرارة.

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وتابع أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم الإثنين 51 في مناطق السماوة والناصرية والديوانية والنجف في جنوب البلاد، وفق المسؤول.



وألقى ذلك بثقله على حركة السكان، فيما قلّصت بعض المحافظات العراقية لا سيما في الجنوب، مثل ذي قار الدوام الرسمي للموظفين.



وتوقّع المسؤول أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى استمرار ارتفاع الحرارة في العراق عموما حتى نهاية شهر ايلول.