الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

الإثنين، 14-08-2023 04:26 م

العراق: درجة الحرارة 50 فما فوق

main_image64da2a8d12c6d


الوكيل الإخباري - يشهد العراق موجة شديدة الحرارة، الإثنين، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 50 مئوية بالعاصمة بغداد، ما ضاعف من صعوبات الحياة اليومية.

وقال المتحدّث باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري، إن درجات الحرارة بلغت في العاصمة بغداد 50 درجة مئوية الأحد، ومثلها اليوم الإثنين، متحدثاً عن موجة حرارة.

اضافة اعلان


وتابع أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم الإثنين 51 في مناطق السماوة والناصرية والديوانية والنجف في جنوب البلاد، وفق المسؤول.

وألقى ذلك بثقله على حركة السكان، فيما قلّصت بعض المحافظات العراقية لا سيما في الجنوب، مثل ذي قار الدوام الرسمي للموظفين.

وتوقّع المسؤول أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى استمرار ارتفاع الحرارة في العراق عموما حتى نهاية شهر ايلول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64da34d04c59b73dd53087f3

فرنسا.. نصف السكان يقننون مشترياتهم من منتجات العناية الشخصية بسبب التضخم

64da2b0942360470ed551697

دبابات لم تظهر في أرض المعركة في أوكرانيا.. فأين ذهبت؟

64da13344c59b736c304b49c

كينيا تعيد النظر في نشاط القوات البريطانية على أراضيها

295815

بعد الانقلاب في النيجر.. فرنسا تخشى غلبة النفوذ الأميركي

295846

راكب يجبر طائرة ماليزية على العودة بعد إقلاعها بساعتين

64da13e142360456320196ba

شويغو: المعدات العسكرية الغربية أبعد ما تكون عن المثالية

أخبار متعلقة
64cec0ed4236042f3a779541

ايعاز رئاسي عراقي عاجل بفتح تحقيق في حادثة الدب

64ca19994c59b726de0d0e34

إصابة موظفة تركية في هجوم مسلح على القنصلية السويدية بتركيا

64c9604e4c59b726de0d0dd4

العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة

272031_16_1688380211

العراق يتخذ إجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيه

223

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

اا

ردا على حرق القرآن .. النيران تلتهم السفارة السويدية في العراق