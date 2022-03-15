العراق.. مقتل شرطي عراقي إثر هجوم في كركوك

الوكيل الإخباري-أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية، وإصابة اثنين في هجوم استهدف دوريتهم بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

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وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة كركوك، للأناضول، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين".



وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "الهجوم أسفر أيضا عن تدمير المركبة التي كانوا يستقلونها"، مرجحا أن يكون عناصر من "داعش" مسؤولين عن الهجوم.



وحتى الساعة 10:55 (ت.غ) لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

الاناضول

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