العراق: مؤتمر بغداد للشراكة سيتناول استتباب الأمن بالمنطقة

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة سيتناول الحفاظ على السلم في بلدان المنطقة والعالم وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

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وأضاف حسين، عقب لقائه نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، أن العراق يسعى من خلال المبادرات والمشاركة في المحافل الدوليَّة لوضع حد للخلافات الدولية ويكون مصدر استقرار عالمي.



وبين أن عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة، سيتناول قضايا دول الجوار وإيجاد السُبل المُناسبة لتحقيقها وسوف تصب في المحافظة على السلم والأمن الإقليمييّن والدوليين.