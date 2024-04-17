العراق يتسلم من اميركا قطعة أثرية سومرية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الثقافة العراقية عن تسلم رئيس الحكومة العراقية قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م) من الولايات المتحدة الأميركية.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تسلَّم أثناء زيارته الى العاصمة الأميركية واشنطن، قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م)، مؤكدًا أن التسليم جاء من متحف الميتروبوليتان في نيويورك.



ونقل البيان عن السوداني قوله إن "حكومته تواصل مساعيها لاستعادة جميع القطع الأثرية التي فقدت بعد تعرض البلد لموجة من السرقة والإهمال خلال تسعينيات القرن الماضي".

