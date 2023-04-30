العسومي يترأس جلسة البرلمان العربي بالقاهرة

الوكيل الاخباري - عقدت اليوم الأحد،بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي.



وناقشت أعمال هذه الجلسة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وجدد العسومي في هذا الإطار تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، ومتابعة التطورات الجارية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري.

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