الغنوشي يقيل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

الوكيل الإخباري - قرر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، حسب بلاغ اصدرته النهضة.
وتوجه رئيس الحركة بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به، داعياً اياهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.
وأكد رئيس حركة النهضة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.
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