الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

الغنوشي يقيل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

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الثلاثاء، 24-08-2021 02:26 ص

الغنوشي يقيل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

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الوكيل الإخباري - قرر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، حسب بلاغ اصدرته النهضة.

وتوجه رئيس الحركة بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به، داعياً اياهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.

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وأكد رئيس حركة النهضة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

 

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