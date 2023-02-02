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الفلبين تسمح لأمريكا بـ 4 قواعد عسكرية إضافية على أراضيها

الخميس، 02-02-2023 09:22 ص

الفلبين تسمح لأمريكا بـ 4 قواعد عسكرية إضافية على أراضيها

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الوكيل الاخباري- أعلنت الولايات المتحدة والفلبين أنهما أبرمتا اتفاقا يسمح للجنود الأمريكيين باستخدام 4 قواعد إضافية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تسعى للتصدي للنفود الصيني.

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وقال مسؤولون فلبينيون وأمريكيون في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن واشنطن ومانيلا اتفقتا على توسيع اتفاق قائم ليشمل 4 مواقع جديدة "في مناطق استراتيجية من البلاد".

وأبرم الاتفاق خلال زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمانيلا، بينما تسعى الدولتان إلى إصلاح العلاقات التي قطعت في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي فضل التقارب مع الصين.

لكن الإدارة الجديدة للرئيس فرديناند ماركوس تبدو حريصة على عكس هذا التوجه.

وقال البيان إن "الفلبين والولايات المتحدة فخورتان بإعلان خططهما لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، عبر الاتفاق على تحديد أربعة مواقع جديدة متفق عليها في مناطق استراتيجية من البلاد".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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