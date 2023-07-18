الفلك الدولي: اليوم هو متمم لشهر ذي الحجة وغدا أول أيام شهر محرم

الوكيل الإخباري -

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قال مركز الفلك الدولي إنه رؤية هلال شهر محرم يوم أمس الإثنين كانت مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي، لأن الاقتران (المحاق) حدث بعد غروب الشمس، علما بأن القمر غرب بعد الشمس في العديد من الدول.وأضاف المركز في بيان صحفي، أنه يبقى الهلال الأخير من شهر ذي الحجة، وان رؤية الهلال اليوم الثلاثاء بعد غروب الشمس صعبة بالعين المجردة من آسيا ومعظم أفريقيا، ويتوقع ألا يرى هناك إلا بالتلسكوب من العديد من الدول.وأضاف انه وفقا لهذا الرصد الفلكي فان اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجة ويوم الاربعاء 19/7/2023 هو أول أيام شهر محرم.