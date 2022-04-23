السبت 23-04-2022
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الفلك الدولي يكشف تفاصيل رصد هلال شوال في الدول الإسلامية وموعد عيد الفطر

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السبت، 23-04-2022 04:54 م

الفلك الدولي يكشف تفاصيل رصد هلال شوال في الدول الإسلامية وموعد عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قال مركز الفلك الدولي، إن ما يميز رصد هلال شوال هذا العام أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 نيسان سيكون فيها عيد الفطر يوم الإثنين 2 أيار، لان رؤية الهلال يوم السبت 30 نيسان سوف تكون مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس و لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس وبالتالي ستكمل هذه الدول عدّة رمضان ثلاثين يوماً، ليكون عيد الفطر فيها يوم الإثنين 2 أيار. اضافة اعلان


واوضح المركز، وفقا لرصد الوكيل الإخباري" أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 أيار، مثل الأردن، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، ويمكن رؤية الهلال في نفس اليوم بالعين المجردة، لكن بصعوبة، من القارة الإفريقية عدا جنوبها، ومن غرب أوروبا، ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، وستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وأكمل المركز أنه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أنّ عدّة رمضان 29 يوما، وأن يوم الإثنين 2 أيار هو عيد الفطر السعيد فيها.

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